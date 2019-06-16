Son Dakika Haberleri: Malatya'da YKS'nin ikinci oturumu başladı
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Malatya'da YKS'nin ikinci oturumu başladı

51 dakika önce

Malatya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.

Malatya'da YKS'nin ikinci oturumu başladı, System.String[]
Malatya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.
Kentte YKS'ye girecek birçok aday, saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek, sınav saatini bekledi.
Battalgazi Atatürk Ortaokulunda ise sınav saatini yakınlarıyla bekleyen adaylar, gölgelik alanları tercih etti.
Sınava girenlerin yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak, sınavın bitmesini bekledi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:57 Kaynak: AA
Malatya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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