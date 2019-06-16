Malatya'da YKS'nin ikinci oturumu başladı
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Malatya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:57 Kaynak: AA
'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.
Kentte YKS'ye girecek birçok aday, saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek, sınav saatini bekledi. Battalgazi
Atatürk Ortaokulunda ise sınav saatini yakınlarıyla bekleyen adaylar, gölgelik alanları tercih etti.
Sınava girenlerin yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak, sınavın bitmesini bekledi.
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