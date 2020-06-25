Malatya'da YKS'ye girecek öğrencilere otobüs ücretsiz - Son Dakika

Malatya'da YKS'ye girecek öğrencilere otobüs ücretsiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ'ye ait otobüs ve Trambüs toplu ulaşım araçları 27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak olan öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ'ye ait otobüs ve Trambüs toplu ulaşım araçları 27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak olan öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.

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Malatya'da YKS'ye girecek öğrenciler sınav giriş belgesini göstererek refakatçisi ile birlikte Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından 27 Haziran 2020 - Cumartesi Günü 09.00 ile 14.30 saatleri arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar Günü ise 09.00 ile 18.00 saatlerini arasında ücretsiz olarak faydalanacak.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan üniversite adayı öğrencilerimiz Büyükşehir Belediyemize ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda refakatçisi ile birlikte ücretsiz olarak yararlanacaklar. Sınava girecek tüm üniversite adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum" dedi. - MALATYA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da YKS'ye girecek öğrencilere otobüs ücretsiz - Son Dakika

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