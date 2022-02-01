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Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü - Son Dakika

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

01.02.2022 10:45
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı çöktü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı çöktü.

İlçede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mahalle ve sokakların beyaza büründüğü ilçede Yeni Mahalle Şerafettin Yıldırım parkı içerisinde bulunan bir halı sahanın çatısında, yoğun kar yağışı nedeniyle çökme yaşandı.

Taşıyıcı demirleri ve brandası zarar gören halı sahada hasar oluştu.

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Doğanşehir, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü - Son Dakika
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