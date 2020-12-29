Malatya'da yoğun sis - Son Dakika

Malatya'da yoğun sis

29.12.2020 13:30
Malatya'da yoğun sis, System.String[]

MALATYA'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

MALATYA'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

Gece yarısından itibaren Malatya genelinde görülen yoğun sis, öğle saatlerine kadar kent merkezi ve çevresinde etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Elazığ, Adıyaman, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş ve Erzincan yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için önlem alınırken kimi güzergahlarda ise Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de sürücüleri, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.


Malatya'da yoğun sis
Malatya'da yoğun sis
Malatya'da yoğun sis
Malatya'da yoğun sis
Malatya'da yoğun sis
Malatya'da yoğun sis

Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da yoğun sis - Son Dakika


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