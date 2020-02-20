Malatya'da yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
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Malatya'da yoğun sis etkili oldu

7 saat önce

Malatya'da gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk saatlerinde etkili olan yoğun sis kentte etkili oldu.

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Malatya'da gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk saatlerinde etkili olan yoğun sis kentte etkili oldu.


Özellikle şehrin Batı tarafı ve yüksek kesimlerde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımı etkiledi. Yeşilyurt ilçe yolu Kayısı Araştırma Müdürlüğü mevkinde etkili olan sis, öğle saatlerinde etkisini yitirdi.


Bu arada, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin etkisini yarından itibaren yağışla birlikte kaybedeceğini belirterek Cuma gününden Pazartesi gününe kadar Malatya'da kar, zaman zaman karla karışık yağmur yağışının beklendiğini dile getirdiler.


Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinde, gece eksi 2 ile gündüz ise 5-6 derece arasında tahmin edildiği Malatya'da, yetkililer, yağışla birlikte vatandaşların da tedbirli olmasını tavsiye ettiler. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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