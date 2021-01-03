Malatya'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Malatya'da yoğun sis etkili oluyor
03.01.2021 13:28
Malatya'da yoğun sis etkili oluyor Malatya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde sıfıra kadar düşüyor.
Malatya'da yoğun sis etkili oluyor
MALATYA - Malatya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde sıfıra kadar düşüyor.
Kısıtlama nedeniyle boş kalan Malatya'da sabah erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman bazı bölgelerde görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü kentte, sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerliyor. Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde daha yoğun görülen sis nedeniyle görüş tamamen sıfıra düşerken, bazı bölgelerde ise görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
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