Yoğun sis - Son Dakika

Malatya'da yoğun sis etkili oldu.

Kentte son günlerde etkili olan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Malatya- Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi.

Öte yandan, kentte gerçekleştirilmesi gereken bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde de gecikmeler yaşandı.

Bu arada, Doğanşehir ilçesinde de yoğun sis etkili oldu.