Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Malatya'da yoğun sis etkili oluyor.

Malatya'da yoğun sis etkili oluyor. Gece başlayan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Malatya- Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı. Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi. Öte yandan, kentte gerçekleştirilmesi gereken bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanıyor.

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