Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

29.12.2020 09:29
Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Malatya'da yoğun sis etkili oluyor.

Malatya'da yoğun sis etkili oluyor.

Gece başlayan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Malatya- Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi.

Öte yandan, kentte gerçekleştirilmesi gereken bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanıyor.

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

FETÖ, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı bahanesiyle 114 kişiyi dinlemiş! Listede Binali Yıldırım da var Arkadaşını bu hale getirip bir de inkar etti: Sıkıntı yok birkaç sene daha yatarız Bazı sanayi ürünleri ile akü ve pillerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı Alışveriş için gittiği markette silahlı soygunu önledi Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı "Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü
Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde Hakan Arslan'ın hakeme telefon göstermesi Avrupa basının gündeminde         
09:22
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu         
08:36
"Altın var" söylentileri nedeniyle tarihi camide 7 kez kazı yapıldı         
08:27
FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı         
08:15
Alkollü olduğu iddia edilen motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada Alkollü olduğu iddia edilen motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada         
03:44
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu         
00:49
Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı         
23:03
Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi         
21:13
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 09:38:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei