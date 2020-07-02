Malatya'da yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4,7 kilometre uzunluğundaki Anayurt Caddesi'ni, Sivas Yolu'na bağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yolu Özsan Sanayi Sitesi'ne bağlıyor. 200 metrelik bölümde kavşak çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, sanayi sitesi girişinde 2 bin metrelik de taş duvar çalışması yapıyor.

200 metrelik bölüm, dolgu ve asfalt öncesi altyapı çalışmaları sonrası asfaltlanacak.

Çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Özsan Sanayi Sitesi'nin girişinin değiştiğini ve trafik akışının daha düzenli hale geleceğini belirterek, "Bu yıl hizmete açtığımız Anayurt Caddemizi, Özsan Sanayi Sitemize bağlıyoruz. 200 metrelik bu çalışmayla Anayurt Bulvarı'nın girişi daha düzenli hale gelecek. Çok kısa sürede asfalt öncesi altyapı çalışmalarını da yaparak kavşağı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.