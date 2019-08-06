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Malatya'da yol genişletme çalışması

40 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme çalışması kapsamında kamulaştırılan binalar yıkıldı.

Malatya'da yol genişletme çalışması, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme çalışması kapsamında kamulaştırılan binalar yıkıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol genişletme çalışması kapsamında Cevatpaşa Mahallesi'nde kamulaştırılan binaların yıkımının sonraki çalışmaları inceledi.
Gürkan, burada yaptığı konuşmada kentte 1970'lerin sonunda açılan Çevre Yolu'nun haricinde ikinci bir alternatif yolun açılmadığını belirterek, yeni yapılacak bağlantı yollarıyla kent içi trafiği rahatlatmaya çalışacaklarını belirtti.
Kamulaştırılan evlerin yıkım işlemlerinin devam edeceğini aktaran Gürkan, şöyle devam etti:
"30 yıldır açılması için beklenen yolumuzda kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Bugün itibariyle kamulaştırma çalışmalarının yapıldığı 7 ev yıkılarak yol çalışmalarına devam edilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etap kapsamında 5 kilometrelik aksta çalışmalar tamamlanacak. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise bu yolumuz Kuzey Çevre Yolu ile birleştirilecek. Sivas yolundan İstasyona kadar olan aksın en kısa zamanda yapılacağı kanaatindeyim. Şu anda ekiplerimiz tarafından çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor."
Gürkan, Bostanbaşı bölgesinde ise 30 metre genişliğinde yeni bir yol açılması için talimat verdiğini kaydetti.
Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:34 Kaynak: AA
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