Malatya'da yol kenarında bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Malatya'da yol kenarında bebek cesedi bulundu
05.12.2020 17:29
MALATYA'da, yol kenarındaki çalılıkta yeni doğan bebek cesedi bulundu.
MALATYA'da, yol kenarındaki çalılıkta yeni doğan bebek cesedi bulundu.
Dün akşam, Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi üzerinde yürüyen Hüseyin D., yol kenarındaki çalılık alanda siyah çanta gördü. Çantayı açtığında da çarşafa sarılı bebek cesediyle karşılaştı. Hüseyin D.; durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, erkek bebeğin yeni doğan olduğunu belirledi. Polis ekipleri bebek cesedini bırakanları kişi ya da kişileri bulmak için araştırma başlatırken, mahallede yaşayanların bilgisine başvurdu.Soruşturma sürüyor.
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