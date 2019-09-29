Son Dakika Haberleri: Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 26 yaralı
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Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 26 yaralı

25 dakika önce

MALATYA'da, yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarparak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 26 kişi yaralandı.

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: 26 yaralı, System.String[]

MALATYA'da, yolcu midibüsünün kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarparak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 26 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Malatya- Dilek yolunda meydana geldi. Murat Altuntaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 44 BT 452 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kaza ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Murat Altuntaş ile 25 yolcu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından devrilen midibüs, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Altuntaş, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:44 Kaynak: DHA
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