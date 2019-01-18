Malatya'da Yolcu Midibüsü Yandı
1 saat önce
Malatya'da seyir halindeyken yanan yolcu midibüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malatya
'da seyir halindeyken yanan yolcu midibüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muş
'tan hareket eden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 19 AAB 701 plakalı midibüs, Malatya- Elazığ
kara yolunun 17. kilometresinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye ettikten sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı midibüsü söndürürken, yolcular ise başka bir araçla kent merkezine ulaştırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:46 Kaynak: AA
Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Özel Davet
Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye!
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un İkinci Kez Bir Araya Gelecek