Malatya'da yolcu minibüsü ile çekici çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.K idaresindeki otomobil yüklü 44 ABA 373 plakalı çekici, Malatya- Adana karayolu Doğanşehir ilçesi Kelhalil mevkisinde E.E yönetimindeki 44 J 3352 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazada yaralanan M.S olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer 2 yaralı ise Doğanşehir Şehit Esra Köşe Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.