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Malatya'da yolcu minibüsü ile çekici çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'da yolcu minibüsü ile çekici çarpıştı: 3 yaralı

28.08.2021 18:47
Malatya'da yolcu minibüsü ile çekici çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.K idaresindeki otomobil yüklü 44 ABA 373 plakalı çekici, Malatya- Adana karayolu Doğanşehir ilçesi Kelhalil mevkisinde E.E yönetimindeki 44 J 3352 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazada yaralanan M.S olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer 2 yaralı ise Doğanşehir Şehit Esra Köşe Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da yolcu minibüsü ile çekici çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'da yolcu minibüsü ile çekici çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'da yolcu minibüsü ile çekici çarpıştı: 3 yaralı

Doğanşehir, Otomobil, Malatya, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yolcu minibüsü ile çekici çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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