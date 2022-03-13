MALATYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 3 YARALI - Son Dakika

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolunda meydana geldi. İlçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BYT 545 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan otobüsteteki yolculardan 3'ü yaralandı. çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)