Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otobüste bulunan yolcular ise Doğanşehir Belediyesi konuk evine misafir edildi.

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Zeren 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralı otobüs şoförü ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.

Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

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