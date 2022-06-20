Ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Yolcu otobüsü ile kargo aracının çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı - Son Dakika

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