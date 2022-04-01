Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulundu

01.04.2022 19:03
Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulundu

Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulunurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulunurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında denetimlere devam edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, batı illerine yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Yolcu otobüsünü durduran ekipler, bir yolcuya ait bagajın içinde 12 kilo 600 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Voleybol yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı Voleybol yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı Malatya'daki cinayete 5 tutuklama Malatya'daki cinayete 5 tutuklama

Malatya, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:21 Başkan Vedat Avcu, içki masasından söylediği "Ramazan" sözleri tepki toplayınca, özür diledi
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
17:28 Süleyman Soylu, Akşener'i eleştirdi: 6 ay bakanlık yapmış birisi konuşuyor
17:22 Bigadiç Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 6 bin 223 liraya yükseltildi
17:05 Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 19:13:15. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da yolcu otobüsünde 12 kilo 600 gram esrar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement