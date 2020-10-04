Malatya'da yolcu otobüsünde 13 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da yolcu otobüsünde 13 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.
Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yolculardan S.Ç'nin sırt çantasında paketlenmiş halde 13 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:13 - Kaynak: AA
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