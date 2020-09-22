Malatya'da yolcu otobüsünde 2,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan yolcu ve otobüs muavini işlemleri için emniyete götürüldü.

Bir yolcu otobüsünün incelenmesi sırasında, yolculardan E.E.A. ve otobüs muavini A.U.K'ye ait valiz içerisinde 2 kilo 515 gram kubar esrar bulundu.

Malatya 'da bir yolcu otobüsünde 2 kilo 515 gram kubar esrar ele geçirildi, yolcu ile otobüs muavini gözaltına alındı.

Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu