Malatya'da yolcu otobüsünde 2 bin 790 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da yolcu otobüsünde 2 bin 790 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.

Bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, aracın bagaj kısmında kutular içerisinde 2 bin 790 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.