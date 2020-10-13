Malatya'da yolcu otobüsünde 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da bir yolcu otobüsünde 4 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi, muavin gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.
Durdurulan bir yolcu otobüsünün incelemesi sırasında, otobüsün muavini A.A'nın valizinin içerisinde 4 kilo 850 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan A.A, işlemleri için emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
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