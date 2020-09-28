Malatya'da yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi
Malatya'da uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
Malatya'da uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale ilçesindeki yol arama ve kontrol noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak kontrol edildi.
Durdurulan bir yolcu otobüsünün incelenmesi sırasında çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 10 cep telefonu bulundu.
Olayla ilgili adli işlem yapıldı.
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