Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı, Durumu Fark Eden Şoför, Faciayı Önledi

Malatya'da Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı, Durumu Fark Eden Şoför, Faciayı Önledi

54 dakika önce

MALATYA'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmı alev aldı.

Malatya'da Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı, Durumu Fark Eden Şoför, Faciayı Önledi, System.String[]
MALATYA'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmı alev aldı. Şoförün motor kısmındaki dumanı fark edip, otobüsteki 20 yolcuyu tahliye etmesiyle olası facianın önüne geçildi. Otobüs ise yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Malatya- Elazığ yolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Muş'tan Malatya'ya yönünde giden, içerisinde 20 yolcunun bulunduğu 19 AAB 701 plakalı otobüsün motoru, bilinmeyen nedenle alev aldı. Motor kısmından duman çıktığını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek, yolcuları tahliye etti. Bu sırada büyüyen yangın otobüsü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.  Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa
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