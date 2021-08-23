Malatya'da yolculara korona virüs uyarısı - Son Dakika

Malatya'da polis şehirlerarası yolcu otobüslerinde yaptığı denetimlerde yolcuları maske ve sosyal mesafe gibi kurallar konusunda uyararak, bilgiler verdi.

Malatya'da polis ekipleri trafik kurraları ve Covid-19 konusunda bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan firma çalışanları ve yolcuları trafik kuralları ile korona virüs hakkında uyarılarda bulunarak, tedbirler konusunda bilgilendirildi. - MALATYA