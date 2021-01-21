Yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi

21.01.2021 20:33

Malatya'da çantasında 3 kilo 604 gram toz esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

Malatya'da çantasında 3 kilo 604 gram toz esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

M.T'nin durumundan şüphelenen ekipler, yolcunun çantasında 9 paket halinde 3 kilo 604 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.T, işlemleri için emniyete götürüldü.

Yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi
Yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi
Yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi
Yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi Tarlasında gezen yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
Acun Ilıcalı'nın Exxen'i yurt dışına açılıyor Acun Ilıcalı'nın Exxen'i yurt dışına açılıyor         
21:07
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı         
20:52
Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz         
20:25
Avrupa Parlamentosu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini istedi Avrupa Parlamentosu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini istedi         
18:45
Tartıştığı babaannesini öldüren genç, polise teslim oldu Tartıştığı babaannesini öldüren genç, polise teslim oldu         
18:33
Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti         
17:18
Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi         
16:11
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 21:26:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei