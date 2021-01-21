Yolcunun çantasında 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da çantasında 3 kilo 604 gram toz esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
M.T'nin durumundan şüphelenen ekipler, yolcunun çantasında 9 paket halinde 3 kilo 604 gram toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.T, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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