Malatya'da yolda kalan 233 yolcuya konaklama imkanı sağlandı - Son Dakika

Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda bekletilen 233 kişi, öğrenci yurtları, misafirhane ve otellerde ağırlandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminlere göre kent genelinde 23 Ocak'ta başlayan ve aralıklarla süren yoğun kar yağışının 27 Ocak'a kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kar yağışı, rüzgar ve buna bağlı olarak tipi ve yollardaki buzlanma nedeniyle kenti diğer il ve ilçelere bağlayan kara yolları ile mahalle yollarındaki ulaşım aksaklıklarının giderilmesi için Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri tarafından yol açma çalışmalarına devam ediliyor.

Açıklamada, acil sağlık sorunu olan 2 vakaya paletli ambulansla müdahale edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde yolların kapanması nedeniyle yollarda mahsur kalan araç ve vatandaşlarımız Karayolları ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edilerek kurtarılmakta olup halen yollarda mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Kara yollarındaki yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam etmesi nedeniyle yol güvenliğinin sağlanması bakımından, Adıyaman güzergahında 10, Kayseri güzergahında 8, Sivas güzergahında 7 çekici araç yol kontrol noktalarında bekletilmektedir. 25 Ocak 2022 Salı günü Malatya-Sivas kara yolunun kapalı olması nedeniyle bu güzergahı kullanan otobüs yolcularından 128 vatandaşımıza Malatya il merkezinde, 105 vatandaşımıza Hekimhan ilçe merkezinde olmak üzere toplam 233 vatandaşımıza öğrenci yurdu, misafirhane ve otellerde konaklama imkanı sağlanmıştır."