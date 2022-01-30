Üzerinde 5 metre kar biriken otomobil iş makinaları yardımıyla çıkarıldı - Son Dakika

Malatya'da kara gömülen otomobil, belediye ekiplerinin iş makineleriyle uzun süren çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Yaygın Mahallesi'nde Nurullah Biçer, yoğun kar yağışı nedeniyle ilerleyemeyince otomobilini bırakarak bölgeden ayrıldı.
Bir süre sonra döndüğünde aracını bulamayan Biçer, Battalgazi Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.
Karla mücadele ekiplerince iş makineleri yardımıyla açılan yol sonrasında aracın yaklaşık 5 metrelik kar altında kaldığı belirlendi.
Otomobil, çevresi temizlenerek bulunduğu yerden çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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