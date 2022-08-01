Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki yayaya otomobil çarptı. Kazada ağır yaralan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 21.30 sularında Malatya- Ankara karayolu İstasyon kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan K.E.Ü. idaresindeki 44 EF 243 plakalı Mercedes marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cevat Tanışık'a (64) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araç sürücünün ifadesi alınması üzere polis merkezine götürüldü, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA