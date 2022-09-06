Kaza, Malatya- Ankara karayolu sanayi alt geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 44 AV 700 plakalı Peugeot marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.T.'ye (53) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolan savrulan şahıs ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Malatya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

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