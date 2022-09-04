Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

04.09.2022 22:52
Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sularında Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan O.B. (37) idaresindeki 44 AAG 834 plakalı Volkswagen marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mehmet Ç.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya karışan araçta inceleme yaparken, hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

YORUMLAR
500
Başkan Gürkan'a kılıç hediyesi Başkan Gürkan'a kılıç hediyesi MTSO Başkan adayı Baştürk'ten esnaf ziyareti MTSO Başkan adayı Baştürk'ten esnaf ziyareti
Kaynak: İHA

Turgut Özal, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:30 Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:59 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
21:27 Muğla'da deprem! Bir saat içinde 2 kez sarsıldı
21:17 A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi
21:03 Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı
20:55 MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 22:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement