Malatya'da Yöresel Ürünler Fuarına Yoğun İlgi
1 saat önce
Malatya'da açılan İl İl Yöresel Ürünler Fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Malatya
'da açılan İl İl Yöresel Ürünler Fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Malatya'da Doğa Cadde Alışveriş Merkezi'nde açılan yöresel ürünler fuarında her ilden ve her yöreden ayrı ayrı lezzetler sunuluyor. 1 Ocak tarihine kadar birbirinden farklı lezzetlerin satışa sunulacağı fuara Malatyalılar da yoğun ilgi gösteriyor.
AVM'nin girişinde açılan fuarda özellikle yerel lezzetleri bulmak mümkün. Her ilin kendine has ürününün satışa çıkarıldığı fuarda fiyatlar da piyasa fiyatlarının altında tutuluyor. Fuara katılan firmalar, özellikle farklı lezzetler arayan Malatyalıları mutlaka fuara beklediklerini söylediler.
Fuarın müşterileri ise, dışarıya göre daha ucuz olan ürünleri temin etme adına bu tür fuarların önemli olduğunu dile getirdiler. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:29 Kaynak: İHA
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