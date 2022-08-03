Malatya'da yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü yaralandı

03.08.2022 10:09
Malatya'da yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü yaralandı

Malatya'da yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü yaralandı.

Malatya'da yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesinde, İskenderun istikametine giden 53517 sefer sayılı yük treniyle, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 73 SF 719 plakalı saman yüklü tır, hemzemin geçitte çarpıştı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda emniyet tedbiri aldı.

YORUMLAR
500
Erdoğan, Cemal Gürsel Mahallesi sakinleri ile buluştu Erdoğan, Cemal Gürsel Mahallesi sakinleri ile buluştu Malatya'da 13 Yaşındaki Çocuk Elektrik Direğindeki Kaçak Akım Yüzünden Hayatını Kaybetti Malatya'da 13 Yaşındaki Çocuk Elektrik Direğindeki Kaçak Akım Yüzünden Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA

İskenderun, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
09:33 Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok
09:21 Kızı gibi mesajlaşan baba, uyuşturucu satıcısını döve döve polise teslim etti
09:18 Fatih Altaylı'ya aylar önce verdiği cevap TT olan Caner Özyurtlu'dan gülümseten paylaşım: Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım
08:54 KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf
08:19 ABD'nin canını sıkan veri! Hanehalkı borcu 16 trilyon doları aştı
08:19 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Partiye FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun
08:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Soçi'de görüşecek! Masada çok önemli konular olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:09:33. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da yük treniyle çarpışan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement