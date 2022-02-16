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Malatya'da yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Malatya'da yüksekten düşen işçi yaralandı

16.02.2022 16:14
Malatya'da yüksekten düşen işçi yaralandı

Malatya'da bir inşaatta çalıştığı esnada 4 metre yükseklikten yere düşen işçi yaralandı.

Malatya'da bir inşaatta çalıştığı esnada 4 metre yükseklikten yere düşen işçi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesinde, iddiaya göre inşaatta çalışan B.A, yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralı B.A'ya,112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapılarak, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Malatya, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika


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