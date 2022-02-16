Malatya'da yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Malatya'da bir inşaatta çalıştığı esnada 4 metre yükseklikten yere düşen işçi yaralandı.
Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesinde, iddiaya göre inşaatta çalışan B.A, yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yaralı B.A'ya,112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapılarak, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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