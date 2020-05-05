Malatya'da yumurta fiyatlarında artış - Son Dakika

Nisan ayında fiyatı en çok artan ürünler listesinde yer alan yumurta fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Vatandaşlar, özellikle marketlerde yumurta fiyatlarına yüzde 50 oranında bir artış yaşandığını söyledi. Benin değeri yüksek gıda ürünlerinden biri olan yumurta fiyatları son dönemde artış gösterdi. Malatya'da vatandaşlar, marketlerde aldıkları yumurta fiyatlarının da neredeyse yüzde 50'nin üzerinde bir artış yaşandığını söylüyor. Uygun fiyatları ile dar gelirli vatandaşın uğrak yerlerinden biri olan kasap pazarında yumurtanın kolisi 15 liraya kadar satılırken, organik köy yumurtası ise 25 TL'den alıcı buluyor. Ancak bu fiyatlar marketlerde biraz daha yüksek. Vatandaşlar, pazarda alınan 15 TL'lik bir koli yumurtanın markette 20-25 TL'ye kadar çıktığını belirtiyor.



Pazar esnafı, yumurta fiyatlarına şu sıralar zam geldiğini söylerken, vatandaşlar ise fiyatların yükselmesinden şikayetçi oluyor. - MALATYA