Malatya'da Yunus polisleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya'da Yunus polisleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2020 09:49
Malatya'da Yunus polisleri AA'nın

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli "Yunuslar", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli "Yunuslar", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekip üyeleri, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Polislerinden Mehmet Güven, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış", haber kategorisinde de Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" fotoğrafına oy verdi.

Ekip üyesi Naci Özer de yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış", haber kategorisinde de Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafına oy kullandı.

Polis Duygu Süleymanoğlu ise sporda "Futbol özlemi", haber kategorisinde "Diyarbakır Anneleri", yaşam kategorisinde ise "Diyarbakır köylerinde kış" fotoğrafına oyladı.

"Yunuslar"dan Recep Murat ise spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış" fotoğrafına oy verdi.

Yahya Okuşluk da yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış", haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafını seçti.

Hüseyin Bahadır Solak ise spor kategorisinde "Futbol özlemi", "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" ve "Diyarbakır köylerinde kış" fotoğrafına oy kullandı.

Yunus polisleri, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.

Koronavirüs, Diyarbakır, Malatya, Futbol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Yunus polisleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte doğuda kar yağışları etkili olacak ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor
Şanlıurfa'da filyasyon ekibi için verilen 100 kişilik şoför ilanına iki günde 7 bin başvuru geldi Şanlıurfa'da filyasyon ekibi için verilen 100 kişilik şoför ilanına iki günde 7 bin başvuru geldi         
09:14
Kısıtlamada arabasıyla yakalandı, Kısıtlamada arabasıyla yakalandı, "Çocuk bezi almaya çıkmıştım, affedin" dedi         
09:11
Zengin ülkeler koronavirüs aşısında önce davrandı: Yüzde 54'ünü şimdiden satın aldılar Zengin ülkeler koronavirüs aşısında önce davrandı: Yüzde 54'ünü şimdiden satın aldılar         
08:36
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu         
21:13
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 09:57:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da Yunus polisleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei