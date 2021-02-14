Malatya'da yüz yüze eğitime hazırlanan 400 okul ders zilinin çalmasını bekliyor - Son Dakika

Malatya'da yüz yüze eğitime hazırlanan 400 okul ders zilinin çalmasını bekliyor

14.02.2021 11:41
Malatya'da yüz yüze eğitime hazırlanan 400 okul ders zilinin çalmasını bekliyor, System.String[]

Malatya'da 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı kırsal mahalle okullarındaki hazırlıklar tamamlandı.

Malatya'da 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı kırsal mahalle okullarındaki hazırlıklar tamamlandı.

Dezenfektan ve maskelerin dağıtıldığı, oturma düzenlerinin sosyal mesafeye göre ayarlandığı ve tüm hazırlıkların yapıldığı yaklaşık 400 okul, pazartesi günü ders zilinin çalmasını bekliyor.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, AA muhabirine, tüm okulları eğitim ve öğretime hazırlamak amacıyla çalıştıklarını, temizlik, dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Öğrencilerin pazartesi günü üşümemeleri için okulları ısıtmaya başladıklarını belirten Kanbay, eksik görülen bütün alanlarda tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Taşımalı eğitimin olacağı yerlerde servislerin belirlendiğini, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerle toplantılar yaptıklarını dile getiren Kanbay, şöyle konuştu:

"Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi özledik. Öğretmenler ve öğrencilerimizi buluşturmak istiyoruz. Heyecanlıyız, hazırlıklarımızı yaptık. Okullara 700 bin civarında maske ve 180 ton dezenfektan dağıttık. Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt dışındaki tüm ilçelerimizde sınıf ortalamaları düşük ve kırsal bölge standartlarına uygun sınıflarımız var. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ile lise kısımlarının hepsini açmak istiyoruz, bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Bununla ilgili İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu karar alacak. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe merkezimiz 1 Mart'ı bekleyecek. Ancak Battalgazi'de 54, Yeşilyurt'ta ise 82 kırsal mahalleyi eğitim ve öğretim açacağız. 15 Şubat itibarıyla okulların yüzde 40'ında eğitim ve öğretime başlamak istiyoruz, 800 okulumuz var, muhtemelen 400-450'si eğitim öğretime açılacak."

Her öğrenci sürekli aynı sıraya oturacak

Yeşilyurt Görgü Ortaokulu Müdürü Yaşar İsen, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı kılavuz doğrultusunda okuldaki hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

"Okulum Temiz Belgesi"ni aldıklarını, okulun girişine, koridor ve lavabolara uyarı ile yönlendirme levhaları yerleştirdikleri bilgisini veren İsen, "Koridor ve sınıflara dezenfektan ile kullanım afişlerini astık. Sınıflarda öğrencilerin oturacağı sıralara isimlerini yazarak belirledik. Her öğrenci sürekli aynı sıraya oturacak. Çapraz oturma düzeni oluşturduk, okula öğrenci girişleri ile çıkışları farklı kapılardan olacak. Okulumuzun 4 şubesi var, bunların giriş ve çıkışları da farklı, mesela 5 ve 6. sınıflar A kapısından 7 ve 8. sınıflar B kapısından teneffüse çıkacak. Öğretmenler ve öğrencilerimiz okulu çok özledi, biz de öğrenci ile öğretmenlerimizi özledik." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt, Hisarcık, Malatya, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yüz yüze eğitime hazırlanan 400 okul ders zilinin çalmasını bekliyor - Son Dakika


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