Malatya'da zabıta ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika

Malatya'da zabıta ekiplerinden trafik denetimi

15.10.2020 17:35
Malatya'da zabıta ekiplerinden trafik denetimi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan caddelerde denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan caddelerde denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik ekipleri Malatya'da trafik sıkışıklığının yaşanmaması için sorumluluk alanı içerisinde bulunan caddelerde denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri ana caddeler üzerinde park yasağı olan alanlar ile özellikle semt pazarlarının kurulduğu yerlerde gerekli tedbir ve önlemleri alarak olası trafik sıkışıklığının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Trafik ekipleri haftanın 7 günü şehrin belirli noktalarında kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında meydana gelecek trafik sıkışıklığının önüne geçmek, çift sıra parkı engellemek, trafik yoğunluğunun önüne geçmek ve özellikle toplu taşıma araçlarının rahat bir şekilde seferlerini sürdürebilmeleri için denetimlerine aralıksız bir şeklide devam ediyor.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması için kurallara uymaları istenirken, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyenler hakkında ise gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtiliyor. - MALATYA

Malatya'da zabıta ekiplerinden trafik denetimi
Malatya'da zabıta ekiplerinden trafik denetimi

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da zabıta ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

GSYİAD Eski Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray başkan adaylığı için hazır Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Yunanistan'da kamu çalışanları bir günlük greve gitti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den "Türkiye Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna yanıt: Tehlike altında olursak kurabilir         
16:30
Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi         
16:03
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
Maskesini takmayan gençten ilginç savunma: Nefes almak en doğal hakkımız Maskesini takmayan gençten ilginç savunma: Nefes almak en doğal hakkımız         
15:43
Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış Emekli hemşire, katil zanlısı eski sevgilisiyle koroda tanışmış         
15:10
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor         
14:41
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Kaçırılmaktan korkup rögara giren seyyar satıcı, 1 kilometre yürüdükten sonra kokudan fenalaşıp yardım istedi Kaçırılmaktan korkup rögara giren seyyar satıcı, 1 kilometre yürüdükten sonra kokudan fenalaşıp yardım istedi         
12:49
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 17:44:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da zabıta ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei