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Malatya'da zabıta KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika

Malatya'da zabıta KDV indirimi denetimi yaptı

17.02.2022 15:50
Malatya'da zabıta KDV indirimi denetimi yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketlerde KDV oranlarını denetimlerini sürdürdü.

Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek kontrollerini gerçekleştiren ekipler, raflardaki etiketlerle kasadaki fiyatları karşılaştırdı.

Zabıta ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere yerel marketlerde ve temel gıda satışı yapan iş yerlerinde KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti.

Zabıta ekipleri KDV indirim denetiminin yanı sıra market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini de yaptı.

Kurallara uygulamayan iş yerleri hakkında cezai işlemin uygulandığı bildirildi.

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Büyükşehir Belediyesi, Ticaret, Malatya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da zabıta KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika


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