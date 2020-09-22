Malatya'da zabıtadan bisikletli denetim - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisikletli denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, program belediye binası önünde başladı.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, amaçlarının kent içinde yürümenin, bisikletin ve toplu taşımanın teşvik edilmesi ve sıfır emisyonlu hareketlilik olduğunu ifade etti.

Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

"Toplumun dikkatini çekme noktasında özellikle zabıta ekiplerimiz bugün için denetimlerini bisikletle yapacaklar. Bizlerde bu konuda kent içinde yürümenin, bisikletin ve toplu taşımanın kullanımı ile ilgili dikkat çekmek amacıyla bugün vatandaşlarımıza örnek olduk. Bu kapsamda motorlu taşıtların yol açtığı hava kirliği herkes tarafından bilinmektedir. Gerek sağlıklı yaşam gerekse hava kirliliğinin önüne geçmek için toplum olarak daha az motorlu taşıtlar kullanmalıyız."

Daha sonra zabıta ekipleri denetimler için bisikletlerine binip sahaya çıktı.

Ulaşım ekipleri de araç park denetimlerini bisikletle gerçekleştirdi.