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Malatya'da zehir tacirlerine darbe - Son Dakika

Malatya'da zehir tacirlerine darbe

27.12.2021 15:10
Malatya'da zehir tacirlerine darbe

Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 87 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 87 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen bir yolcu otobüsünde yol uygulama noktasında arama yapıldı. Bir şahsın üzerinde ve eşyaları arasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 87 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildiği öğrenildi. - MALATYA

Malatya'da zehir tacirlerine darbe

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da zehir tacirlerine darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da zehir tacirlerine darbe - Son Dakika
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