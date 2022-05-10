Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi

10.05.2022 09:43

Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi Malatya'da polisin durdurduğu bir kamyon da narkotik köpeği ile yapılan aramada, 9 kilo 435 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da polisin durdurduğu bir kamyon da narkotik köpeği ile yapılan aramada, 9 kilo 435 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar da Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 435 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir başka şahısta ise 411.67 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi
Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi
Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi
Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi
Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi
Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi
Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi

YORUMLAR
500
Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika! Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı Son dakika! Erzurum'da valizinde esrar yakalanan yolcu tutuklandı

Narkotik, Malatya, Darbe, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:20 Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:56:09. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da zehir tacirlerine darbe: 9 kilo 435 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement