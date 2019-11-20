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Malatya'da zihinsel engelli evinde çıkan yangında öldü

6 saat önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan ev yangınında zihinsel engelli bir kişi, hayatını kaybetti.

Malatya'da zihinsel engelli evinde çıkan yangında öldü, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan ev yangınında zihinsel engelli bir kişi, hayatını kaybetti.

Toptaş Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında evde bulunan zihinsel engelli Ömer Karakoyun'un (34) öldüğü belirlendi.

Ömer Karakoyun'un cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Mahalle sakini Abdullah Murat Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde gelen sesler üzerine kavga olduğunu zannederek yangının çıktığı eve gittiğini söyledi.

Seslerin artmasıyla camı kırarak içeri girmeye çalışan Durmuş, şunları kaydetti:

"Ön tarafta yangın vardı. Sonra odadan sesler geldi. Odanın camını kırdım acaba bir şey var mı diye. Sonra etrafta bulunan arkadaşlara aileyi çıkardınız mı diye sordum. Aileyi çıkarmışlardı ama 34 yaşındaki zihinsel engelli bir ağabeyimiz içeride kalmıştı. Yangın baktım her yere sıçrayacak sonra kendi evime geçtim. Oradan hortumla müdahale ettik. Bir can gitti, Allah rahmet eylesin."

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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