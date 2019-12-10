Son Dakika Haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı - Son Dakika

Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı

6 saat önce

MALATYA'da, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si bebek, 5 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı, System.String[]

MALATYA'da, 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si bebek, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden ve sürücülerinin adı öğrenilemeyen 44 ABJ 178 ve 44 DJ 781 plakalı otomobiller ile 02 AAR 218 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki Emre D., Büşra T., Dengir B. ile yaşları 1 ve 2 olan 2 bebek yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeni ile kapanan yol ise araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 07:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 2'si bebek, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]