Son Dakika Haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı
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Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı

50 dakika önce

MALATYA'da, altgeçitte 1 midibüs ve 4 otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme kaza: 2 yaralı, System.String[]
MALATYA'da, altgeçitte 1 midibüs ve 4 otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akpınar altgeçidinde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri yönüne giden, İbrahim Yarar yönetimindeki 53 HH 787 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit değiştirirken aynı yöne ilerleyen Ahmet Turan İlker yönetimindeki 44 BH 660 plakalı otomobil, Ömer Arıkan yönetimindeki 23 AAK 350 plakalı otomobil, Hamza Yalçın yönetimindeki 44 KV 526 ve Tolga Güngör yönetimindeki 44 S 0353 midibüs arka arkaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Çiğdem Arıkan ile Saadet Alataş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Akpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:19 Kaynak: DHA
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