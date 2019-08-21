Son Dakika Haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

48 dakika önce

MALATYA'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı, System.String[]

MALATYA'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Adıyaman- Malatya yolu Tavşantepe mevkisinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden, Ramazan Aksu yönetimindeki 01 HZ 194 plakalı otomobil, iddiaya göre Ali Seydi Arı'nın kullandığı 02 NA 968 plakalı otomobille Levent Şahin yönetimindeki 02 NA 188 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Malatya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı
Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 15:46:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]