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Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

34 dakika önce

MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı, System.String[]
MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Özsan Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal bulvarından kent merkezi yönüne giden, Bülent Yılmaz (46) yönetimindeki 44 EN 376 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durdu. Aynı yöne ilerleyen Kemal Göçer yönetimindeki 16 JOF 96 plakalı otomobil, Sinan Karakuş yönetimindeki 12 AP 577 plakalı otomobil ve Ali Çalım yönetimindeki 46 VL 088 plakalı otomobil Yılmaz'ın aracına çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan Ali Çalım (38), Ali Yılmaz (7), Seher Özdemir (48), Gültekin Yılmaz (46), Bülent Yılmaz (46) ve Niyazi Özdemir yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:34 Kaynak: DHA
Turgut Özal, Malatya, Güncel
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