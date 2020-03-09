Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

1 saat önce

MALATYA'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı, System.String[]

MALATYA'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza, akşam saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolunda meydana geldi. Tamer D. (20) yönetimindeki 44 EV 599 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen 44 AAJ 603 ile 02 DV 094 plakalı otomobillere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, otomobiller çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:15 Kaynak: DHA
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