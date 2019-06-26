Malatya'da zincirleme kaza: 8 yaralı
47 dakika önce
Malatya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya- Ankara
karayolu üzeri Özsan Sanayi Sitesi kavşağında aynı istikamette ilerleyen 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada araçlarda bulunan 8 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
acil servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle çevreyolunda trafik bir süre tali yoldan verildi. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Hasan Eryılmaz/İHA)
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