Malatya'da zincirleme kaza: 8 yaralı
28 dakika önce
Malatya'da zincirleme kaza: 8 yaralıMALATYA - Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
'da zincirleme kaza: 8 yaralı
MALATYA - Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Malatya- Ankara
karayolu üzeri Özsan Sanayi Sitesi kavşağında aynı istikamette ilerleyen 3 otomobil çarpıştı. Yaşanan zincirleme kazada araçlarda bulunan 8 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
acil servisine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle çevreyolunda trafik bir süre tali yoldan verildi. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.
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